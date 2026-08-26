Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 09:28 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 288,75 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'577 Punkten liegt. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 288,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 288,75 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 4 Aktien.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 362,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 250,00 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,42 Prozent.

Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,27 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. Das EPS belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45.28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen