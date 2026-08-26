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26.08.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit negativen Vorzeichen

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 288,45 EUR.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie notierte um 20:26 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 288,45 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'447 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 288,20 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 289,30 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 370 Stück gehandelt.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 362,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 20,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 249,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,47 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,27 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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