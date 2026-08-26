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26.08.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 289,10 EUR.

Home Depot
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Im XETRA-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'457 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 290,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 288,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 460 Home Depot-Aktien.

Bei einem Wert von 362,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Bei 250,00 EUR fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,27 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 18.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 47.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 14,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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