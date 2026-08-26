Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit Verlusten

Die Home Depot-Aktie musste um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 288,05 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'577 Punkten liegt. Bei 288,05 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 290,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1'903 Home Depot-Aktien.

Am 13.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 362,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 25,92 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 248,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 15,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,27 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 47.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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