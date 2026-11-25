Das Papier von Home Depot konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 323,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'018 Punkten notiert. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 323,30 EUR zu. Mit einem Wert von 323,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 334,00 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,55 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 31,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,38 USD aus. Die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 17.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 41.35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 23.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 22.02.2028 dürfte Home Depot die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 14,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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