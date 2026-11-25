|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittwochvormittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 323,30 EUR zu.
Das Papier von Home Depot konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 323,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'018 Punkten notiert. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 323,30 EUR zu. Mit einem Wert von 323,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Bei 334,00 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,55 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 31,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,38 USD aus. Die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 17.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 41.35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 23.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 22.02.2028 dürfte Home Depot die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 14,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Home Depot-Aktie im Blick: US-Baumarktkette legt zu und präzisiert die Jahresziele
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
09:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittwochvormittag im Plus (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend im Plus (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: SMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen tief im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen. In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.