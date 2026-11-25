Die Home Depot-Aktie notierte im BMN-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 330,55 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'304 Punkten liegt. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 330,55 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 321,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,45 EUR an. Gewinne von 1,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 245,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,38 USD belaufen. Home Depot liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,62 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 43.40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.35 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Home Depot dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.02.2028 präsentieren.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 14,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot-Aktie im Blick: US-Baumarktkette legt zu und präzisiert die Jahresziele

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an