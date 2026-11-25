|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Mittwochabend fester
Die Aktie von Home Depot zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 2,4 Prozent auf 330,55 EUR.
Die Home Depot-Aktie notierte im BMN-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 330,55 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'304 Punkten liegt. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 330,55 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 321,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,45 EUR an. Gewinne von 1,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 245,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,38 USD belaufen. Home Depot liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,62 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 43.40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.35 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Home Depot dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.02.2028 präsentieren.
In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 14,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Home Depot-Aktie im Blick: US-Baumarktkette legt zu und präzisiert die Jahresziele
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
25.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Mittwochabend fester (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags leichter (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot schiebt sich am Mittwochnachmittag vor (finanzen.ch)
|
25.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittwochvormittag im Plus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.