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25.11.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 325,00 EUR zu.
Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 325,00 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'148 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 325,90 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 322,60 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1'468 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 2,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Home Depot liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 3,62 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.35 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.40 Mrd. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 22.02.2028 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,95 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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