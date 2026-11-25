Um 12:28 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 323,25 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'018 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 325,90 EUR zu. Bei 322,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 892 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,00 EUR) erklomm das Papier am 24.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,33 Prozent. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 245,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,96 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,38 USD je Aktie ausschütten. Home Depot liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 3,62 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 43.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.35 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Home Depot am 23.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 22.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 14,95 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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