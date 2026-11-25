|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot steigt am Mittwochmittag
Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 323,25 EUR.
Um 12:28 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 323,25 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'018 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 325,90 EUR zu. Bei 322,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 892 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,00 EUR) erklomm das Papier am 24.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,33 Prozent. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 245,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,96 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,38 USD je Aktie ausschütten. Home Depot liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 3,62 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 43.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.35 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Home Depot am 23.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 22.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 14,95 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Home Depot-Aktie im Blick: US-Baumarktkette legt zu und präzisiert die Jahresziele
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
25.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Mittwochabend fester (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags leichter (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot schiebt sich am Mittwochnachmittag vor (finanzen.ch)
|
25.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittwochvormittag im Plus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.