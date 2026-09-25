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25.09.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Vormittag stärker

Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 257,45 EUR.

Home Depot
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Das Papier von Home Depot legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 257,45 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'349 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 257,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 257,45 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 351,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 36,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 250,00 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 2,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,22 USD aus. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 15,01 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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