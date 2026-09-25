Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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25.09.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagabend mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 258,35 EUR.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 258,35 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'782 Punkten steht. Bei 260,55 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 257,05 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1'590 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (352,60 EUR) erklomm das Papier am 30.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,48 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 248,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 3,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,22 USD aus. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,01 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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