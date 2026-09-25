Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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25.09.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Home Depot. Mit einem Kurs von 256,90 EUR zeigte sich die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Home Depot-Aktie kam im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 256,90 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'500 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 258,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 256,00 EUR aus. Bei 257,05 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'395 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 352,60 EUR erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 37,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 248,90 EUR am 19.05.2026. Mit einem Kursverlust von 3,11 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,22 USD je Aktie ausschütten. Am 18.08.2026 lud Home Depot zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,01 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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