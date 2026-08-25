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25.08.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagvormittag Verlust reich

Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagvormittag Verlust reich

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 289,20 EUR.

Home Depot
270.50 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 289,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'417 Punkten steht.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 362,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 250,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 13,55 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,27 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 18.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’895.32 8.87 SJB30U
SMI-Kurs: 14’480.84 25.08.2026 10:27:36
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Long 13’508.19 13.77 S1B6WU
Long 12’930.72 8.92 SXEBDU
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