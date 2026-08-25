Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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25.08.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 288,10 EUR abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 288,10 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'526 Punkten notiert. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 285,95 EUR. Bei 289,45 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 990 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (362,70 EUR) erklomm das Papier am 13.09.2025. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 25,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 248,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 13,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,27 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,99 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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