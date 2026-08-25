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25.08.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit Verlusten

Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 286,95 EUR abwärts.

Home Depot
268.58 CHF -0.80%
Kaufen Verkaufen

Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 286,95 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'488 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 285,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 289,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 821 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 362,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 26,40 Prozent Luft nach oben. Bei 248,90 EUR fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 13,26 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,27 USD aus. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 45.28 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 14,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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