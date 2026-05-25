Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend freundlich

Das Papier von Home Depot konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 0,6 Prozent auf 271,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'579 Punkten liegt. Bei 271,30 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 269,80 EUR. Zuletzt wechselten 63 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 362,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,52 Prozent. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,00 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,28 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.05.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 41.77 Mrd. USD gegenüber 39.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.08.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 14,96 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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