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24.11.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Home Depot-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 316,60 EUR.
Die Home Depot-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 316,60 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'595 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 316,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 317,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 12.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 334,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 5,50 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,55 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 28,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,38 USD. Home Depot veröffentlichte am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,62 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43.40 Mrd. USD – ein Plus von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 41.35 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 22.02.2028 dürfte Home Depot die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 14,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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