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24.11.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend im Plus
Die Aktie von Home Depot zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 322,30 EUR nach oben.
Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 322,30 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'030 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 322,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 314,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'575 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 3,63 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 245,80 EUR am 01.10.2026. Abschläge von 23,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,38 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 17.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.35 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Home Depot am 23.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 22.02.2028 dürfte Home Depot die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 14,95 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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