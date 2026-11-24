Die Home Depot-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 316,85 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'701 Punkten steht. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 319,40 EUR zu. In der Spitze büsste die Home Depot-Aktie bis auf 314,60 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 314,60 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'114 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 245,80 EUR ab. Abschläge von 22,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,38 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 17.11.2026. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,62 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 43.40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.35 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Home Depot am 23.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 22.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,95 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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