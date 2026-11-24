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24.11.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit Einbussen
Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 315,95 EUR abwärts.
Die Home Depot-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 315,95 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'595 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 313,70 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 317,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 237 Home Depot-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 334,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,55 EUR. Mit Abgaben von 21,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,38 USD ausgeschüttet werden. Home Depot liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent auf 43.40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 22.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 14,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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