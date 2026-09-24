Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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24.09.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Home Depot-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 261,70 EUR.
Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 261,70 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'511 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 261,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,70 EUR. Bisher wurden heute 74 Home Depot-Aktien gehandelt.
Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 351,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 25,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 250,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 4,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,22 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 18.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.28 Mrd. USD umgesetzt.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,01 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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