Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Home Depot-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 257,75 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'413 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Home Depot-Aktie bis auf 256,80 EUR ein. Bei 261,25 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 714 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 351,95 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 26,77 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 249,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 3,16 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,22 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 18.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45.28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,01 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen