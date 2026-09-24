Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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24.09.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 257,50 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die Home Depot-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 257,50 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'333 Punkten realisiert. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 257,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 260,35 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 780 Home Depot-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 352,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,93 Prozent hinzugewinnen. Bei 248,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 3,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,22 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 15,01 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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