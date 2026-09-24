Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagmittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 259,45 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'511 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 259,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 261,25 EUR. Zuletzt wechselten 603 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 351,95 EUR an. 35,65 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 3,80 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,22 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Am 16.11.2027 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,01 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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