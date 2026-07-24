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24.07.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend in Grün

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Home Depot. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,8 Prozent auf 291,35 EUR.

Home Depot
270.90 CHF 2.18%
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Um 20:26 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 291,35 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'948 Punkten tendiert. Bei 291,45 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 285,80 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 136 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 362,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 249,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,33 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.05.2026. Das EPS belief sich auf 3,30 USD gegenüber 3,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Home Depot am 18.08.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 14,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
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