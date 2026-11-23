Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 2,6 Prozent auf 317,85 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'727 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 319,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 310,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via BMN 168 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,45 EUR) erklomm das Papier am 24.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 245,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 22,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 17.11.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,62 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 41.35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Home Depot am 23.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 22.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 14,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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