Das Papier von Home Depot konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,8 Prozent auf 317,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'707 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 317,10 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 310,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2'055 Home Depot-Aktien.

Bei einem Wert von 334,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (245,80 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,46 Prozent.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,38 USD je Home Depot-Aktie. Am 17.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 43.40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 41.35 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Home Depot am 23.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 22.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Home Depot.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,95 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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