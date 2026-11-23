Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 313,45 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 48'147 Punkten liegt. Bei 313,45 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 310,60 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 922 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 6,15 Prozent niedriger. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 245,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 27,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,38 USD ausgeschüttet werden. Am 17.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,62 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 43.40 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.35 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 22.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,95 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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