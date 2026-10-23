Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit Kursverlusten

Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 284,35 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'092 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 284,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 291,60 EUR. Bisher wurden via Tradegate 914 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 337,55 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 18,71 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 245,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,28 USD ausgeschüttet werden. Am 18.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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