|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 284,35 EUR.
Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 284,35 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'092 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 284,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 291,60 EUR. Bisher wurden via Tradegate 914 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 337,55 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 18,71 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 245,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,28 USD ausgeschüttet werden. Am 18.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.28 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
23.10.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend Verlust reich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot büsst am Mittag ein (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot steigt am Vormittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätte eine Investition in Home Depot von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.