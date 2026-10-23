Home Depot Aktie News: Home Depot büsst am Mittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 290,25 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'867 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 290,25 EUR. Bei 291,55 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Bisher wurden via BMN 22 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 336,30 EUR. Gewinne von 15,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 245,55 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 18,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,28 USD aus. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,79 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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