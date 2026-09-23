Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.09.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot verteuert sich am Mittwochvormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 268,00 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,8 Prozent auf 268,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'863 Punkten notiert. Bei 268,75 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 268,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17 Home Depot-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 351,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 31,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (250,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 6,72 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,22 USD je Home Depot-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,71 Prozent gesteigert.
Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 15,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
09:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot verteuert sich am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot steigt am Dienstagabend (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX starten freundlich -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt können am Mittwoch zulegen. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.