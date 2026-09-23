Home Depot Aktie News: Home Depot verteuert sich am Mittwochvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,8 Prozent auf 268,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'863 Punkten notiert. Bei 268,75 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 268,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17 Home Depot-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 351,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 31,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (250,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 6,72 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,22 USD je Home Depot-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,71 Prozent gesteigert.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 15,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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