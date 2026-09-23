Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Mittwochabend auf rotes Terrain

Die Home Depot-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 263,30 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'588 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 262,60 EUR. Bei 267,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 351,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,67 Prozent hinzugewinnen. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Mit Abgaben von 5,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,22 USD je Home Depot-Aktie. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Home Depot die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 15,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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