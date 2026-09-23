Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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23.09.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 263,95 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 263,95 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'762 Punkten liegt. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 263,20 EUR nach. Mit einem Wert von 268,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'246 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 352,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 33,59 Prozent zulegen. Bei 248,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,22 USD je Home Depot-Aktie. Am 18.08.2026 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,01 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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