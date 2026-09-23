Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit Kurseinbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 267,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'863 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 266,90 EUR. Bei 268,15 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 573 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 352,60 EUR markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,06 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 248,90 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 6,78 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,22 USD je Aktie ausschütten. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 15,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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