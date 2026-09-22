Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.09.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker
Die Aktie von Home Depot zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 260,45 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 260,45 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'048 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 260,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 352,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 250,00 EUR fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 4,01 Prozent Luft nach unten.
Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,22 USD ausgeschüttet werden. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,01 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
09:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.