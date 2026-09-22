Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 260,45 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'048 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 260,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 352,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 250,00 EUR fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 4,01 Prozent Luft nach unten.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,22 USD ausgeschüttet werden. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,01 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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