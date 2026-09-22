Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 263,25 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'834 Punkten tendiert. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 264,00 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 260,60 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 980 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 353,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 34,32 Prozent zulegen. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,45 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,22 USD. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.28 Mrd. USD umgesetzt.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 15,01 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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