Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.09.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Dienstagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 263,25 EUR.
Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 263,25 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'834 Punkten tendiert. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 264,00 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 260,60 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 980 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 353,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 34,32 Prozent zulegen. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,45 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,22 USD. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.28 Mrd. USD umgesetzt.
Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 15,01 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
16:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
16:01
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
09:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.