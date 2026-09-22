Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 259,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'048 Punkten liegt. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 260,90 EUR zu. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 259,35 EUR. Bei 260,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 445 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 353,60 EUR erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 248,90 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 4,08 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,22 USD. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD im Vorjahresquartal. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,01 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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