|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.08.2025 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Abend
Die Aktie von Home Depot zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 351,55 EUR.
Das Papier von Home Depot konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,6 Prozent auf 351,55 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 45'636 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 353,65 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 344,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 905 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.
Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie. Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 45.28 Mrd. USD gegenüber 43.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,99 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Home Depot-Aktie höher: Home Depot-Umsatz steigt leicht
Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen
Nachrichten zu Home Depot Inc., The
|
20:27
|Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Abend (finanzen.ch)
|
16:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
16:02
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Home Depot-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot Inc., The
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerPowell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX schliesst höher -- Gewinne in China - Nikkei 225 letztlich knapp im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche von seiner freundlichen Seite, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit fester Tendenz. Die asiatischen Indizes hielten sich am Freitag im Plus.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}