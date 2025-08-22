Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Abend

Das Papier von Home Depot konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,6 Prozent auf 351,55 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 45'636 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 353,65 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 344,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 905 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie. Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 45.28 Mrd. USD gegenüber 43.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,99 USD fest.

