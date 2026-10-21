Home Depot Aktie News: Home Depot gibt am Mittwochvormittag ab

Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 279,00 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'495 Punkten realisiert. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 279,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 279,90 EUR. Bisher wurden heute 11 Home Depot-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 339,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 21,54 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 11,63 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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