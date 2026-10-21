Home Depot Aktie News: Home Depot verbilligt sich am Mittag

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 280,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'495 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 279,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 281,10 EUR. Bisher wurden via Tradegate 350 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 342,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 22,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 245,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,21 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,28 USD belaufen. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 15,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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