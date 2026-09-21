Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 262,15 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'682 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 262,15 EUR. Bei 262,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 355,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2025 erreicht. Gewinne von 35,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 250,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,22 USD. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47.86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 15,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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