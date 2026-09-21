Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 260,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'062 Punkten notiert. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 258,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 261,45 EUR. Zuletzt wechselten 1'982 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2025 auf bis zu 356,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (248,90 EUR). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 4,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,22 USD. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 47.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 15,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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