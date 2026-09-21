Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 52’064 0.7%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9416 -0.3%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’347 -0.8%  Bitcoin 70’577 5.7%  Dollar 0.8213 -0.1%  Öl 100.3 -3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Novartis1200526Partners Group2460882Helvetia Baloise46664220Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS wehrt sich in Positionspapier erneut gegen zu strenge Kapitalregeln
Volkswagen: Sparprogramm wird verschärft – was das für die Aktie bedeutet
Warner-Bros.-Aktie stark: Paramount erwägt Zugeständnisse
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Roche-Aktie: EU-Zulassung stärkt Augenmedikament-Geschäft
Suche...
ETF Sparplan

Home Depot Aktie 939360 / US4370761029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Abschlägen

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 260,35 EUR.

Home Depot
244.34 CHF -1.43%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 260,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'062 Punkten notiert. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 258,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 261,45 EUR. Zuletzt wechselten 1'982 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2025 auf bis zu 356,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (248,90 EUR). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 4,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,22 USD. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 47.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 15,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen


Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Home Depot

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten