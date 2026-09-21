Home Depot Aktie News: Home Depot gibt am Nachmittag nach

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 257,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'918 Punkten notiert. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 257,85 EUR ab. Bei 262,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 792 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2025 auf bis zu 355,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,75 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 250,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 3,04 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,22 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 47.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 15,01 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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