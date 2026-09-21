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21.09.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit roter Tendenz

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 260,10 EUR.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie musste um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 260,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'682 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 259,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 263,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 173 Home Depot-Aktien.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 356,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 27,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 254,05 EUR fiel das Papier am 13.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,33 Prozent.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,22 USD je Home Depot-Aktie. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 45.28 Mrd. USD eingefahren.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,01 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’468.58 8.98 SZ4B3U
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