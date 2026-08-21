Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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21.08.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 285,25 EUR ab.
Die Home Depot-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 285,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'759 Punkten liegt.
Bei 362,70 EUR markierte der Titel am 16.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 27,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 250,00 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 12,36 Prozent Luft nach unten.
Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,27 USD je Home Depot-Aktie. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.28 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 14,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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