Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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21.08.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 286,10 EUR ab.
Das Papier von Home Depot gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 286,10 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'759 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 286,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 286,10 EUR. Zuletzt wechselten 7 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 362,70 EUR. 26,77 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 250,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 12,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,27 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47.86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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