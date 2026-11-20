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20.11.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag kaum bewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Home Depot. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 306,35 EUR.
Mit einem Kurs von 306,35 EUR zeigte sich die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'097 Punkten tendiert. Bei 306,35 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büsste die Home Depot-Aktie bis auf 306,35 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 306,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 334,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 8,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,52 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,38 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 17.11.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.35 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.40 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 22.02.2028.
In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 14,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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