Um 20:26 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 312,50 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 48'592 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 315,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 306,90 EUR. Zuletzt wurden via BMN 483 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,45 EUR) erklomm das Papier am 24.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 6,56 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 245,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 21,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,38 USD. Die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 17.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.35 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.40 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Home Depot am 23.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 22.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,95 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot-Aktie im Blick: US-Baumarktkette legt zu und präzisiert die Jahresziele

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an