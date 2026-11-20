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20.11.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot reagiert am Freitagnachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 313,05 EUR zu.
Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 313,05 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'225 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 313,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 306,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 366 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 334,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 6,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 246,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 21,24 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,38 USD aus. Home Depot liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43.40 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.35 Mrd. USD in den Büchern standen.
Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 22.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,95 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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