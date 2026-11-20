Im Tradegate-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 12:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'097 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 309,95 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 306,45 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1'394 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 334,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,92 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 245,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 20,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,38 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 17.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,62 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.40 Mrd. USD im Vergleich zu 41.35 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Home Depot am 23.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 22.02.2028.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 14,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot-Aktie im Blick: US-Baumarktkette legt zu und präzisiert die Jahresziele

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an