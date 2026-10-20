Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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20.10.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot zieht am Dienstagabend an
Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Home Depot-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 283,05 EUR.
Um 20:26 Uhr ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 283,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'462 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 283,25 EUR an. Bei 277,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 192 Home Depot-Aktien.
Bei 337,95 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 250,00 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.
Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,28 USD je Home Depot-Aktie. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47.86 Mrd. USD im Vergleich zu 45.28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,00 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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